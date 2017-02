PAULISTA JUVENIL: DESTAQUES DE DOMINGO E MUITAS FOTOS!

Terminou o Campeonato Paulista Juvenil de Inverno, disputado em Santos. A equipe corintiana, dando sequência aos belos resultados de ontem, voltou a apresentar um alto nível de natação e conquistou o vice-campeonato geral, além de ter pré-classificado alguns atletas para o Troféu Chico Piscina.

Nas premiações individuais, dois grandes destaques pela equipe corintiana: Beatriz Lima e Silva e Andre Santos.

Bia dominou as disputados do juvenil 1, nadando muito bem em provas diversificadas. Conquistou o troféu de índice técnico pela prova de 200 costas (2:17.98 – 865 pontos) e também foi coroada a atleta mais eficiente da categoria (96 pontos com vitórias no 100 costas, 200 costas, 400 livre e 200 medley). No 200 costas ainda bateu recorde paulista, e no 100 costas e 200 medley, recorde do campeonato. De parabéns a atleta e seus treinadores Paulo Augusto Prado e Thieli Monzani.

Já Andre fez uma bela competição e, com boa performance em várias provas, levou o troféu de atleta mais eficiente do juvenil 2. Venceu as quatro provas que disputou, todas com recorde do campeonato: 100 e 200 costas, 200 medley e 100 borboleta. Também de parabéns o atleta e seus técnicos Paulo Augusto Prado e Thieli Monzani.

Confira os resultados do domingo e as fotos dos medalhistas de sábado a tarde e hoje pela manhã!

100 LIVRE

Gabriel Nogueira – Ouro no Juvenil I – 53.99

200 BORBO

Stefany Brandi – Prata no Juvenil I – 2:30.01

Ana Leme – Bronze no Juvenil II – 2:33.24

Kaue Carvalho – Ouro no Juvenil II – 2:07.98

João Gabriel Ribeiro – Bronze no Juvenil II – 2:15.50

100 COSTAS

Beatriz Lima e Silva – Ouro no Juvenil I – 1:05.51 (novo recorde do campeonato)

Maria Eduarda Biaco – Bronze no Juvenil I – 1:09.74

Rafael Tangerino – Prata no Juvenil I – 1:01.78

Andre Santos – Ouro no Juvenil II – 57.88 (recordes do campeonato e interno!)

Iago Moussalem – Bronze no Juvenil II – 1:00.26

800 LIVRE

Leticia Rodrigues – Ouro no Juvenil I – 9:14.46 (novo recorde do campeonato)

1500 LIVRE

Gabriel Karasek – Prata no Juvenil I – 17:14.38

Bruce Hanson – Ouro no Juvenil II – 16:30.88

PARABÉNS JUVENIL PELOS ÓTIMOS RESULTADOS!!!