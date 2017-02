TREINO NOTURNO AGITA SEXTA-FEIRA DA EQUIPE MIRIM

Nem a chuva espantou a criançada da piscina!

Na última sexta-feira, a equipe mirim dos técnicos Bira e Elis fez a festa com o tradicional treino noturno, que nesse primeiro semestre teve como tema a noite do cachorro quente e do algodão doce. A grande maioria das quase 50 crianças que integram a equipe estiveram presentes, apesar da forte chuva que caiu na região.

Para nossa sorte, no momento de cair na piscina a chuva perdeu força e chegou até a parar, fazendo com que os mirins curtissem ainda mais o momento!

Depois da parte aquática, não faltou empolgação (e fome!) para as crianças comerem hot dogs!

VALEU MIRIM!