TML2015: A HISTÓRIA DO PRIMEIRO DIA!

O primeiro dia de provas do Troféu Maria Lenk, em sua edição de 2015, trouxe bom nível técnico para a natação do Brasil, e entre os bons resultados, provas a se comemorar pela equipe corintiana.

No 200 livre masculino, uma bela performance de João Veras Amorim no período da manhã. Com 1:49.37, fez sua melhor marca pessoal e classificou para a final com o 3º melhor tempo. Na prova decisiva, acabou aumentando para 1:49.97, e ficou com a 6ª colocação. Em 5º, veio Leonardo de Deus, que inovou em seu programa de provas e se deu bem! Ele fez 1:49.75 pela manhã e 1:49.82 na final.

Na final B, 4ª colocação para Arthur Mendes Filho (1:51.06).

No 100 costas feminino, Natalia de Luccas conquistou a medalha de bronze da prova, segunda colocada entre as nadadoras brasileiras. Ela marcou o tempo de 1:02.66. Ainda na final A, 8ª colocação para Isabela Vicente Silva, que havia feito 1:04.70 nas eliminatórias.

Na final B, uma bela vitória de Beatriz Lima e Silva, que teve a melhor volta da prova e levou os 9 pontos da vitória (1:05.25). Ela teve a companhia de Natália Diniz na série (1:06.82).

Na prova masculina, Lucas Salatta fez sua estreia pelo Corinthians em campeonatos principais, e conseguiu vaga na final A. Com 55.67, ficou com a 6ª posição. Na final B, presença de Rodrigo Berti (56.56 pela manhã), Ricardo Oliveira (57.03) e Andre Santos (58.08).

Na última prova individual do dia, Jessica Moretti conquistou larga evolução no 1500 livre. Fez 17:07.27 (22 segundos abaixo de seu antigo tempo) e ficou com a 7ª colocação. Julia Gerotto também nadou bem, marcando 17:13.18 para a 8ª posição. No período da manhã, já havia nadado Leticia Rodrigues (17:54.63).

No revezamento 4×50 livre, belas parciais das duas equipes corintianas, com destaque para a abertura de prova de Leonardo Alcover (22.41, novo recorde interno absoluto), Bruna Rocha (25.99) e Guilherme Ocampo (21.91).

Valeu Coringão! Amanhã tem mais!