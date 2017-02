54 MIRINS EM AÇÃO, ORGULHO DA NATAÇÃO CORINTIANA

54 crianças nadando em busca de seus sonhos. Já parou para pensar? Não é pra qualquer um, e hoje podemos nos orgulhar em ter a natação corintiana sempre representada por essa média de pequenos nadadores nas competições do mirim.

Nesse fim de semana, elas estiveram em ação na II Etapa do Festival Mirim da 6ª Região, no Thermas do Vale, em São José dos Campos. Dentre as 176 crianças inscritas, quase um terço era do Corinthians.

Nessa etapa, as crianças nadaram as provas de peito e costas, além do 100 medley para o mirim 1 e o 100 livre para o mirim 2. Foi mais uma vivência competitiva dentro do contexto de formação do atleta e da criança, sempre priorizando o aspecto humano do esporte.

Os técnicos Bira e Elis mais uma vez saíram do evento muito contentes com a postura das crianças frente a mais esse desafio.

VALEU MIRIM! QUE A ALEGRIA DE NADAR DURE MUITO TEMPO!!!