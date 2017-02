TÉCNICO BIRA REALIZA IMPORTANTE PALESTRA NA COPA SÃO PAULO

Há 6 anos, a Federação Aquática Paulista criou a Copa São Paulo para Nadadores Vinculados, iniciativa que visa oferecer um campeonato de alto nível para atletas de todas as categorias. O evento é principalmente voltado para clubes que não têm a possibilidade de federar seus nadadores, por diversos motivos.

Sempre sediado no interior do estado, o torneio tem grande importância para a natação, pois possui grande alcance no que diz respeito ao número de atletas, clubes e cidades envolvidas.

De quinta-feira a sábado passados, durante o período de feriado de Corpus Christi, foi realizada a 9ª edição da Copa São Paulo. Em mais uma iniciativa muito importante, o técnico Ubiratã Dias, o Bira, foi convidado a realizar uma palestra para os treinadores envolvidos na competição. Bira, técnico da categoria mirim do Corinthians e grande formador de nadadores e de diversos aspectos essenciais ao crescimento da criança, falou sobre a filosofia que é seguida em nosso clube e discutiu ideias que podem contribuir para o crescimento da natação em São Paulo.

Essa ação vem em conjunto com uma série de reuniões que têm sido feitas com o conselho técnico de base do Estado de São Paulo, criado nessa temporada para que possa falar sobre esfera tão importante da modalidade, que é a da iniciação à competição. Em parceria especialmente com o Professor Mauricio Oliveira, superintendente de natação da FAP, Bira tem muito a contribuir entre os treinadores com a experiência de vinte anos no Corinthians, a maioria deles dedicada a priorizar os aspectos sociais e educativos no contexto da competição.

Parabéns Bira por fazer parte do que pode ser uma grande transformação na natação paulista!