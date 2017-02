FELIZ NATAL NATAÇÃO DO CORINTHIANS!

A natação corintiana chega a mais um final de ano com muitos momentos marcantes para ficar na memória. Tudo o que desejamos é um Feliz Natal para todos, especialmente a quem de alguma forma faz parte da história dessa equipe.

No ano que vem, estaremos todos em nossa querida piscina vivendo nossa grande paixão, esse esporte fascinante que é a natação. E fazendo tudo com muita dedicação e amor, estaremos fazendo o bem.

Essa é nossa última postagem em 2015. No ano que vem, o blog terá novo visual e algumas novidades, sempre com o objetivo de falar sobre a natação do Corinthians e estimular nossos nadadores a quererem sempre atingirem seu melhor.

Para fechar o ano, uma música que fala sobre o Natal…

FELIZ NATAL NATAÇÃO CORINTIANA!!!