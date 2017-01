BRANDONN NA ITÁLIA, DIA 5

Mais um dia com dois treinos para o nadador Brandonn Pierry na Itália!

Ele está sendo orientado pelo treinador Stefano Morini, que já foi treinador da grande Federica Pellegrini, campeã olímpica e grande destaque da natação italiana.

Atualmente, o grupo conta com diversos nadadores de renome, entre eles os dois que aparecem nas fotos abaixo!

Na primeira foto, Brandonn aparece com Gregorio Paltrinieri, atual campeão mundial dos 1500 livre e recordista mundial da mesma prova em piscina curta.

Na foto de baixo, quem está com o atleta corintiano é Dileta Carli, de 19 anos, campeã mundial júnior do 200 livre (Dubai 2013) e finalista do 400 livre no Mundial Absoluto (Kazan 2015).

E os treinos de hoje, olha só. Começando pelo da manhã, em piscina curta, total de 6700:

Aquecimento

9×100 com palmar sendo 25 forte / 50 perna forte / 25 solto

9×50 sendo 25 peito / 25 crawl

9×25 forte

125 solto

3x (100+200+400+200+100) tudo aeróbico a cada 1:15, 2:20 e 4:40 – Brandonn foi crescendo a cada série, sendo os tempos da última 1:01 / 2:06 / 4:14 / 2:06 / :59

100 solto

8×100 perna (a cada 1:45)

100 solto

20×50 sendo (2)fraco (1)A2/A3 a cada :40 – nos fortes deu 28.0 / 27.7 / 27.4 / 27.2 / 27.1 / 26.4

No período da tarde, também na curta, 7700 de treino com uma série bem legal de medley:

500 aquecimento

5×400 medley – tempos do Brandonn foram 4:45 / 4:43 / 4:43 / 4:39 / 4:26

20×50 perna

2×1000 braço – 1º pra 11:16 e 2º pra 10:56

30×50 (a cada :40) – média de 30″/31″

Amanhã deve vir coisa interessante pra colocarmos aqui. Segundo o Brandonn, vai ter série de 6000 metros no treino de manhã!