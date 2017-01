No Carnaval da equipe infantil, não pode faltar o concurso de fantasias!

Na última sexta-feira, o grupo do Danilo treinou no período da tarde, fez um lanchão junto com o desfile das fantasias e ainda voltou pra água, fechando a noite com revezamentos, que sempre empolgam os atletas!

Olha só o show de criatividade dos infantis!

Este slideshow necessita de JavaScript.