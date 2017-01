EMERSON NUNES É O NOVO MEMBRO DA COMISSÃO TÉCNICA!

Desde a semana passada, a comissão técnica da natação corintiana ganhou um grande reforço na borda da piscina: após realizar um belíssimo trabalho em nossa escola de natação, Emerson Nunes agora está conosco no dia a dia das equipes petiz e infantil.

Trabalhando em conjunto com os técnicos Caio e Danilo, Emerson vem para aumentar a qualidade do trabalho, que visa formar novos nadadores para o futuro da natação corintiana.

Do atual grupo petiz/infantil, mais de 70% já passou pela orientação do técnico Emerson nos grupos de pré-treino do clube, o que torna essa relação ainda mais especial!

Nós da equipe corintiana desejamos uma jornada de muita natação e alegria para o Emerson!