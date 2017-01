Depois de muitos meses (e anos) de preparação, finalmente definimos a seleção nacional que irá representar o Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 2016, primeira edição do evento na América do Sul.

O Corinthians colocou quatro nadadores no Time Brasil, todos treinando no Parque São Jorge. É um feito inédito para a natação do clube e que nos enche de orgulho.

VALEU CORINTHIANS! RUMO AO RIO 2016!!!