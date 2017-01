Mais um ano se inicia, e nossa missão de divulgar o trabalho feito na natação corintiana se renova mais uma vez.

Depois de um 2016 com pouco conteúdo aqui no blog, voltamos para esse 2017 buscando novas informações para toda a comunidade aquática do Timão!

De cara nova, nosso site continua destacando os recordes internos, que têm motivado nossos nadadores desde 2011 a buscarem suas melhores marcas ao longo do ano.

Esperamos todos aqui!

VAI CORINTHIANS!