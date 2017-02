LUCAS FRAGOSO É O NOVO TÉCNICO DO INFANTIL

É com grande satisfação que anunciamos a nomeação do novo treinador da categoria infantil. A partir de hoje, Lucas Fontes Lima Fragoso passa a ser o novo líder dos nadadores de 13 e 14 anos do Corinthians.

Natural de Maceió (Alagoas), Lucas tem história no clube. Nadou durante quase 10 anos na equipe principal do Corinthians, sendo especialista nas provas de medley. Foi medalhista em Campeonato Nacional Absoluto, e figura entre no top 25 da história do Brasil nos 200 medley. Também integrou a seleção brasileira em 4 etapas de Copa do Mundo.

Como treinador, foi auxiliar técnico da equipe junior em 2011 e 2012, da equipe infantil em 2013 e do grupo principal de 2014 para cá, tendo participado da preparação de 4 atletas olímpicos do Corinthians nas últimas temporadas.

Em 2013, ao lado do técnico Danilo Lima, foi bicampeão paulista e brasileiro na categoria infantil, que assume a partir de hoje.

Lucas foi o treinador da seleção brasileira junior que disputou o Festival Olímpico Panamericano em 2014, na Cidade do México. Também orientou atletas da seleção em treinamentos de altitude e competições internacionais.

A mudança vem num momento em que o técnico Danilo passa a trabalhar exclusivamente com a equipe junior e senior, da qual já faz parte há três anos. O treinador foi campeão paulista e brasileiro diversas vezes durante sua passagem pela categoria.

Desejamos muito sucesso ao novo treinador do infantil!

Parabéns Maceió!