VALORIZANDO UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL…

Para qualquer pessoa, uma alimentação saudável é extremamente importante. Para um atleta então, nem se fala.

Pensando nisso, nossa equipe procura valorizar esse conceito desde cedo, fazendo essa conscientização desde a categoria mirim.

Nessa semana, os mirins receberam uma folha com informações básicas sobre os alimentos, receberam orientações dos treinadores Bira e Elis e amanhã farão um super lanche natural, preparado em casa junto com os pais. Tudo com o apoio de nosso nutricionista Alan Nagaoka.

Na categoria petiz, essa também foi a semana da alimentação. Cada criança recebeu a tarefa de preencher uma tabela com as refeições que foram feitas durante a semana, com 3 objetivos principais:

1 – Comer um bom café da manhã

2 – Experimentar pelo menos um alimento novo

3 – Incluir frutas na sobremesa

Tudo com a orientação dos treinadores Caio e Emerson.

Assim, esperamos contribuir com uma vida mais saudável para todas as crianças, e ainda ensinar a importância desse aspecto para nossos futuros nadadores.