THIELI MONZANI SE JUNTA À COMISSÃO TÉCNICA DO MIRIM!

A natação do Corinthians tem mais uma novidade em sua comissão técnica. A partir dessa semana, a equipe mirim recebe um grande reforço para seus treinamentos: a técnica Thieli Monzani, que passa a orientar as crianças da categoria junto com a técnica Elis!

Após vários anos na borda da piscina como treinador do mirim, o técnico Bira passa a se dedicar exclusivamente ao cargo de coordenador das categorias de base, o que será abordado aqui no blog na próxima semana.

Thieli começou no Corinthians como professora da escola de natação, onde participou da formação de diversos nadadores que hoje integram nossa equipe competitiva. Em 2010, foi auxiliar técnica da equipe principal, e de 2010 a 2016 atuou como auxiliar técnica da equipe juvenil, que conquistou diversos títulos e revelou grandes nadadores da natação corintiana e brasileira.

Entre essas conquistas, estiveram a convocação para o Troféu Chico Piscina, quando foi técnica da equipe juvenil, e também para o treinamento de altitude da seleção brasileira de maratonas aquáticas, em 2012. Nos últimos anos, também foi técnica da seleção paulista em edições dos Jogos Escolares Brasileiros.

Nessa nova fase, Thieli será uma das treinadoras da equipe mirim, dando continuidade ao belo trabalho de formação esportiva das crianças, e agregando qualidade com toda sua experiência.

Parabéns Thieli e muito sucesso nessa nova jornada!

Advertisements