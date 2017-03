COLÉGIO AMORIM É CAMPEÃO DO BRASILEIRO ESCOLAR

Foi disputado no último final de semana, em Aracaju, o 3º Campeonato Brasileiro Escolar de Natação.

A disputa valia vaga para o Campeonato Mundial Escolar, que será disputado em abril, na Hungria. Os nadadores do Corinthians estiveram sob orientação do técnico Caio Caneda.

Na categoria feminina por escolas, o Colégio Amorim, grande parceiro da natação corintiana, foi o grande campeão, com seis nadadores da equipe corintiana. Com isso, elas garantiram vaga para a escola no Mundial!

Quem também conseguiu vaga na seleção, por sua performance individual, foi Kainan de Jesus. Com isso, temos os seguintes classificados para o evento:

ANA CAROLINA VIEIRA

BRUNA MONTEIRO LEME

KAINAN COERIN DE JESUS

ISADORA BRESSAN FRAIOLI

RAPHAELA TAMY DA COSTA FRANCO NAKASHIMA

SOFIA GARUFFI RONDEL

THACYANE GARCIA DE LIMA

Parabéns a todos!!!

