Em janeiro, lançamos o desafio dos recordes internos. Todos na busca por escrever seu nome na história da natação corintiana.

Na primeira competição do ano, Victoria Izidro quebrou o primeiro recorde do ano! No Brasileiro Escolar, em Aracaju, ela marcou 30.52 no 50 costas, batendo a marca de 31.03 que pertencia a Beatriz Lima, desde 2015.

Parabéns Victoria e seu treinador Digiorgio! Logo logo a nadadora irá receber seu prêmio pela conquista!

