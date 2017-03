EQUIPE JUNIOR E SENIOR ABRE A TEMPORADA EM TORNEIO REGIONAL

Começou a temporada 2017 para a equipe junior e senior!

No último sábado (18/03), a equipe corintiana foi ao Esporte Clube Pinheiros disputar seu primeiro evento no ano, o Torneio Regional da 1ª Região. Disputado em piscina longa, o evento reuniu 181 atletas de 9 clube da capital e teve a presença de diversos atletas olímpicos, entre eles nosso nadador Brandonn Pierry Cruz de Almeida.

Confira alguns destaques corintianos!

AS 10 PROVAS DO BRANDONN

Visando o Troféu Maria Lenk, daqui a 1 mês e meio, Brandonn Pierry encarou desafio inédito em sua carreira: nadou 10 provas em um dia, sendo 8 delas na etapa da tarde. Foi desgastante, mas ele se saiu muito bem e foi para o 100% em todas elas. Olha só o que rolou na brincadeira: 200 livre, 400 medley, 200 borbo, 100 peito, 50 costas, 50 borbo, 400 livre, 200 medley, 100 livre e 200 costas. No 400 medley e no 200 costas, ainda foi o campeão absoluto.

RECORDE INTERNO PARA KAUÊ CARVALHO

Foi na prova dos 200 livre, nadando de igual pra igual com integrantes do revezamento olímpico brasileiro. Com 1:51.02, quebrou a marca do junior 2 que pertencia a Bruno Gurian, desde 2014. Kauê ainda quebrou mais uma vez a barreira dos 2 minutos no 200 borbo.

VITÓRIAS CORINTIANAS

Brandonn Pierry no 400 medley e 200 costas, Michelli Regis no 1500 livre, Gabrielle Assis no 100 peito, Gabriela Mello no 200 costas e Enzo Kihara no 800 livre. Ao todo foram 6 vitórias do Corinthians para iniciar a temporada 2017.

Parabéns Time!!!

