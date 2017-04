TORNEIO REGIONAL EM SANTOS, COM RECORDE INTERNO!

No último sábado, dia 1º de abril, nossas equipes juvenil, junior e senior desceram a serra para disputar o Torneio Regional em Santos, na piscina da Unisanta.

Mais uma grande oportunidade para obtenção de índices e uma prévia do que vai rolar em duas competições de 2017, o Paulista Junior e Senior de Inverno e o Troféu José Finkel, que serão disputados na mesma piscina.

Entre os destaques da equipe corintiana, tivemos o recorde interno do 50 peito juvenil 1, quebrado por Raphaela Nakashima. Com 34.56, superou em 7 centésimos a marca de sua companheira de treinos Bruna Leme, feito no ano passado. Foi o quarto recorde interno da temporada 2017.

Confira os corintianos que foram campeões gerais de suas provas:

200 medley – Gabriela Mello e Brandonn Pierry

400 livre – Brandonn Pierry

200 costas – Gabriela Mello

100 livre – Kaue Carvalho

100 costas – Gabriela Mello

400 medley – Brandonn Pierry

200 borboleta – Maria Clara Tirulli e Kaue Carvalho

VALEU TIMÃO!

