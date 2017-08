BRANDONN, O SÉTIMO MELHOR DO MUNDO

Nossas piscinas, aqui no Parque São Jorge, não são cheias só de água. São cheias de sonhos. E muitos deles viram realidade. Hoje mais um desses sonhos se concretizou e nos encheu de alegria.

O Brandonn sempre impressionou pela vontade nos treinos. Mas seria mentira dizer que todo mundo tinha certeza que esse dia chegaria. Até porque chegar no mais alto nível da natação depende de muita coisa e é impossível de garantir. Mas é verdade sim dizer que tinha algum sonho sendo construído ali. Sempre teve muita dedicação nos treinos, muito amor pela natação, muita energia transbordando em nossas piscinas.

Foi assim na iniciação, no mirim, no petiz, no infantil, no juvenil, no junior, no senior. Foi assim no Festival, no Paulista, no Sudeste, no Kim Mollo, no Chico Piscina, no Brasileiro, no Sulamericano, no Multinations, no Finkel, no Maria Lenk, no Mundial Júnior, na Olimpíada. Foi nos dias bons, mas também nos ruins. Foi nas muitas vitórias, mas também foi assim nas frustrações que tanto fizeram crescer. E foi sempre vestindo as cores do Corinthians.

Hoje o Brandonn é o sétimo melhor nadador do mundo nos 400 medley. Sétimo do MUNDO!

Temos muito orgulho e principalmente uma alegria imensa em ver esse sonho que nasceu no Parque São Jorge virar realidade…

Parabéns Brandonn, você merece demais!

