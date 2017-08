FINKEL 2017, DIA 1: PRIMEIRA MEDALHA

Começou o Troféu José Finkel 2017, disputado na Unisanta, em Santos. São os melhores nadadores e nadadoras do país representando seus clubes em busca de grandes resultados.

O time do Corinthians está representado por 33 atletas, e conquistou nessa primeira etapa resultados muito positivos. Confira o resumo do que rolou na noite de terça-feira!

PRIMEIRA MEDALHA CORINTIANA

A primeira medalha do Timão veio com Brandonn Almeida no 400 livre. Em prova disputadíssima, Brandonn conquistou a medalha de prata com 3:51.55. A disputa foi decidida por apenas 13 centésimos de diferença.

TRÊS NA FINAL DOS 400

Outro fato muito positivo foi a presença de três corintianos na final A do 400 livre masculino. Além do Brandonn, ainda tivemos Matheus Cruz (4º colocado com 3:53.24) e Kaue Carvalho (6º com 3:54.73). Uma demonstração da força corintiana na prova.

DUPLA DO 100 PEITO

Foram dois finalistas A, uma no feminino e um no masculino. Gabrielle Assis (8ª com 1:11.75) e Arthur Pedroso (7º com 1:02.68) fizeram suas estreias em final A nessa prova em campeonatos absolutos.

FINAIS B

Sempre importantes são as presenças de nadadores nas finais B, disputando da 9ª à 16ª colocação e buscando a melhora dos tempos. Nessa 1ª etapa tivemos Marco Túlio Santos, Leticia Rodrigues, Isadora Fraioli, Bruce Almeida, Ana Vieira, Bruna Leme e Nichelly Lysy.

Amanhã tem mais!!

Anúncios