FINKEL 2017, DIA 2: MEDALHAS INÉDITAS E MUITA EMOÇÃO

O segundo dia do Troféu José Finkel reservou momentos de grande emoção para nosso grupo! Veja como foi!

DUPLA ESTREANTE NO PÓDIO

Não poderia ter sido melhor! Na série final do 800 livre, Bruce Hanson e Matheus Cruz fizeram belíssima prova com a segunda metade mais forte, e levaram suas primeiras medalhas em campeonato absoluto. Bruce foi prata com 8:06.14 e Matheus levou o bronze com 8:06.44.

LETICIA, MAIS UMA VEZ NO PÓDIO

Medalhista de bronze no ano passado, Leticia Rodrigues fez uma excelente prova no 1500 livre e subiu um degrau, conquistando a prata com 16:47.05, uma melhora de 19 segundos e novo recorde interno da categoria junior 2!

BRANDONN PRATA NO 200 MEDLEY

Em mais uma prova muito disputada, Brandonn Almeida levou a medalha de prata com 2:01.10. Com essa, já são 5 medalhas corintianas em duas etapas.

JORNADA DUPLA

Gabriela Mello encarou duas finais na segunda etapa. Foi 4ª colocada no 100 costas (1:04.01) e chegou em segundo lugar na final B do 200 medley (2:19.29).

FINAIS A

Ainda nessa etapa belas perfomances para Andre Santos e Gabrielle Assis, que entraram na final A do 200 medley.

FINAIS B

Do 9º ao 16º lugar, tivemos a participação e importantes performances de Victoria Izidro, Erika Gonçalves, Kainan de Jesus, Bruna Leme, Nichelly Lysy, João Martimbianco, Leonardo Simões, Maria Clara Tirulli, Michelli Regis e Enzo Kihara.

Vai Corinthians!

Anúncios