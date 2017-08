FINKEL 2017, DIA 3: MAIS UMA MEDALHA INÉDITA

A terceira etapa do Troféu José Finkel, em Santos, trouxe mais um grande momento para a equipe corintiana.

Na final dos 200 borboleta, Kauê Carvalho conquistou sua primeira medalha em campeonato brasileiro absoluto. Em prova totalmente aberta com no mínimo quatro nadadores na disputa por medalhas, ele fez um final de prova muito forte e levou a prata, com 1:58.40. Foi também novo recorde interno junior 2.

Até o momento são 6 medalhas para o Corinthians, todas conquistadas por atletas com menos de 21 anos.

Erika Gonçalves nadou a final A do 50 costas, terminando na oitava colocação.

Nas finais B, tivemos Nichelly Lysy (com novo recorde interno do infantil 2 no 50 peito), Ana Vieira, Raphaela Nakashima, Victoria Izidro, Arthur Pedroso, Gabriela Mello, Maria Clara Tirulli, Marco Túlio Santos, Andre Santos e Kainan de Jesus.

Victoria (50 costas) e Gabriela (200 borboleta) venceram as disputas de suas finais B.

Hoje teremos a quarta etapa! Vai Corinthians!

