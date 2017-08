FINKEL 2017, DIA 4: PRIMEIRO OURO COM RECORDE

O penúltimo dia de finais no Troféu José Finkel foi talvez o mais corintiano até agora.

Na final dos 400 medley, Brandonn Almeida conquistou o primeiro ouro da equipe, com novo recorde do campeonato (4:13.76). E teve dobradinha do Timão, com João Gabriel Martimbianco levando sua primeira medalha em campeonato absoluto, prata com 4:23.09.

Em quarto lugar e completando três corintianos no top 4 da prova, vejo Bruce Hanson.

Na final dos 200 costas feminino, Gabriela Mello conquistou a medalha de prata com 2:16.47, provando sua consistência com medalhas em absoluto desde 2013, entre as provas de medley e costas.

Quem também nadou final A nessa etapa foram Bruna Leme (400 medley) e Kauê Carvalho (200 livre), ambos com a quinta colocação em suas provas.

Nas finais B, Matheus Cruz venceu a série dos 400 medley, e também tivemos as participações de Ana Vieira, Isadora Fraioli, Diego Valentim, Victoria Izidro, André Santos, Kainan de Jesus, Erika Gonçalves e Bruna Berni.

Vale destacar também a performance dos revezamentos 4×100 livre, com Ana/Isadora/Bruna/Erika e Victor/Kauê/André/Diego.

Vamos para a última etapa!

