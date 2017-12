CURIOSIDADES DOS RECORDES INTERNOS

Aqui na natação do Corinthians, damos muito valor a todos os nadadores e nadadoras que escrevem seus nomes em nossa história.

RECORDE FEMININO MAIS ANTIGO

800 livre infantil 2 feminino (piscina curta) – POLIANA OKIMOTO – 9:00.33 – RECORDE ESTABELECIDO EM SANTOS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 1997

RECORDE MASCULINO MAIS ANTIGO

800 livre infantil 1 masculino (piscina longa) – FREDERICO KUMBIS – 9:41.05 – RECORDE ESTABELECIDO EM SÃO PAULO, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2001

ONDE FORAM BATIDOS OS RECORDES?

90

Guaratinguetá

81

Santos

73

Rio de Janeiro

65

São Paulo

19

Palhoça

16

Curitiba

15

Vitória

14

Anápolis

13

João Pessoa

11

Porto Alegre

8

Belo Horizonte

7

Limeira

Mococa

Aracaju

6

Estocolmo (Suécia)

5

São Caetano do Sul

4

Jaboticabal

Fortaleza

Toronto (Canadá)

3

Londrina

Santiago (Chile)

Dubai (Emirados Árabes)

2

Goiânia

Cuiabá

Belém

Cingapura (Cingapura)

Londres (Inglaterra)

1

Poços de Caldas

Bauru

São José dos Campos

Foz do Iguaçu

Presidente Prudente

Campinas

Piracicaba

Doha (Qatar)

Bogotá (Colômbia)

Recife

Poznan (Polônia)

Moscou (Rússia)

Coimbra (Portugal)

Nanjing (China)

Kazan (Rússia)

QUANTOS RECORDES FORAM QUEBRADOS NESSE ANO?

Em 2017 os recordes foram quebrados 96 vezes! Alguns mais de uma vez, mas as tabelas foram bastante modificadas nessa temporada!

Entre esses 96 recordes, foram superados alguns nomes com uma bela história na natação do Corinthians: Luiza Barba, Iara Dall’Orto, Bruno Gurian, Bruna Rocha, Bianca Avella, Arthur Mendes, Diego Stelzer, Natalia Luccas, Luiza Moutela, entre outros.

E NO ANO QUE VEM?

Essa temporada se encerrou, mas em 2018 queremos muitas mudanças nessa tabela de recordes! Já pensou, ter seu nome entre os grandes nadadores da história do Corinthians? Não custa nada sonhar…

