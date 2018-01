Resgatando o Toca Aí do nosso blog, aí vai uma seleção de 10 músicas do técnico Danilo Lima!

1 – Best of You – Foo Fighters

2 – Fix You – Coldplay

3 – Losing My Religion – R.E.M.

4 – 1979 – The Smashing Pumpkins

5 – Bitter Sweet Simphony – The Verve

6 – I Am Mine – Pearl Jam

7 – Did I Let You Know – Red Hot Chilli Peppers

8 – With Or Without You – U2

9 – Right Now – Van Halen

10 – Como Nossos Pais – Elis Regina

