TOCA AÍ! PLAYLIST DA THIELI

O Toca Aí dessa semana é cortesia da técnica Thieli Monzani! Tem Legião Urbana, Bruno Mars, Ed Sheeran e muito mais pra começar a semana!

1 – That’s What I Like – Bruno Mars

2 – Iris – Goo Goo Dolls

3 – Thinking Out Loud – Ed Sheeran

4 – Marry You – Bruno Mars

5 – Tempo Perdido – Legião Urbana

6 – Cold – Maroon 5 e Future

7 – Something Just Like This – The Chainsmokers e Coldplay

8 – Você Partiu Meu Coração – Nego do Borel, Anitta e Wesley Safadão

9 – Havana – Camila Cabello e Young Thug

10 – Ainda É Cedo – Legião Urbana

