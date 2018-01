TOCA AÍ! PLAYLIST DO P.A.

A seleção de músicas da semana é do técnico Paulo Augusto! Tem Jimi Hendrix, Lynyrd Skynyrd, Novos Baianos e muito mais pra iniciar a semana com muita energia!

1 – Killing In The Name – Rage Against The Machine

2 – Hold On – Alabama Shakes

3 – Simple Man – Lynyrd Skynyrd

4 – All Along The Watchtower – Jimi Hendrix

5 – I Shot The Sheriff – Bob Marley

6 – Ventura Highway – America

7 – Society – Eddie Vedder

8 – Mistério do Planeta – Novos Baianos

9 – Não Existe Amor em SP – Criolo

10 – Como Nossos Pais – Elis Regina

Anúncios