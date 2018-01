O Toca Aí dessa semana tem 10 escolhas de músicas do técnico Caio. Tem Dave Matthews Band, Emicida, Red Hot Chili Peppers e muito mais!

1 – Santeria – Sublime

2 – Só – Kamau

3 – On My Way – O.A.R.

4 – #41 – Dave Matthews Band

5 – Levanta e Anda – Emicida

6 – Wet Sand – Red Hot Chili Peppers

7 – Pitada de Amor – Fióti

8 – You – Donavon Frankenreiter

9 – Come As You Are – Nirvana

10 – Infinita Highway – Engenheiros do Hawaii

