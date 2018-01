TIMÃO 2018: EQUIPE MIRIM

Ao longo dessa semana, vamos apresentar aqui no blog todas as categorias de treinamento da natação do Corinthians.

Desde o mirim ao senior, cada equipe tem seus treinadores, suas características, seus objetivos.

A categoria mirim reúne crianças dos 7 aos 10 anos. Treinam 4 ou 5 vezes por semana, com foco total na parte técnica dos 4 nados, aprendizado dos fundamentos da natação e iniciação ao processo competitivo.

Acima de tudo, valorizamos a formação e educação esportiva das crianças. Com diversas ações durante a passagem pela categoria, a ideia é ensinar valores que possam levar por toda a carreira como nadadores, e também fora das piscinas: em casa, na escola, com os pais, com os amigos e qualquer situação que passarem durante o crescimento e desenvolvimento.

Na categoria mirim, temos os seguintes treinadores como responsáveis:

Elisângela Martins (Elis)

Emerson Desiderio

Caue Santos

Ubiratã Marcelino (Bira)

Renan Soares

Na foto acima, temos algumas das crianças que farão a transição das equipes de pré-treino para a equipe mirim.

Esse tem sido o grande diferencial das categorias de base do Timão nos últimos anos. Os treinadores da categoria tem feito uma ponte muito bacana com as professoras Monalisa e Nathália, que comandam as equipes de pré-treino de forma brilhante. Assim, em todos os anos estamos conseguindo manter uma ótima quantidade de crianças passando para a equipe.

Desejamos muito sucesso a toda a equipe mirim em 2018!

