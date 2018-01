TIMÃO 2018: EQUIPE PETIZ

Dando sequência às apresentações das equipes para 2018, hoje é a vez de darmos destaque à equipe petiz!

A categoria petiz reúne crianças de 11 e 12 anos. Elas treinam 5 vezes por semana, dando sequência à filosofia do mirim. Continua uma grande ênfase na parte técnica dos 4 nados e aprimoramento dos fundamentos da natação, com um incremento gradativo na intensidade dos treinos e novos desafios no processo competitivo.

No petiz, continuamos valorizando a formação esportiva, realizando diversos eventos sociais com essa finalidade. Alguns exemplos são o treino noturno, os passeios e o Campeonato Mundial Petiz.

No petiz, vamos contar com a seguinte comissão técnica em 2018:

Caio Caneda

Thieli Monzani

Ubiratã Marcelino (Bira)

Técnicos parceiros Dudu e Luciana

Desejamos um ótimo ano para toda a equipe petiz nessa temporada!

