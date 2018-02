TIMÃO 2018: EQUIPE INFANTIL

Continuando com a apresentação da natação corintiana em 2018, hoje é dia de destacar a categoria infantil!

A categoria infantil reúne atletas de 13 e 14 anos. Nessa idade, já treinam 6 vezes por semana e passam por um incremento no trabalho de preparação física, ainda priorizando exercícios com peso corporal e uso de extensores.

Com a entrada de competições nacionais, o foco nessa categoria passa a ser a busca pelos melhores resultados competitivos, com aumento progressivo na intensidade dos treinos e constante busca por evolução técnica.

O processo de formação esportiva nunca se encerra, de modo que no infantil começam a aparecer os frutos do que foi trabalhado no mirim e no petiz, tanto na parte aquática quanto na responsabilidade perante o grupo.

No infantil, a comissão técnica para 2018 será formada por:

Lucas Fragoso (Maceió)

Emerson Desiderio

Renan Soares

Marcel Ferreira

Alan Nagaoka (Nutricionista)

Dr. Roberto Bizaco (Médico)

Dra. Paula Benayon (Médica)

Técnicos parceiros Dudu e Luciana

Desejamos muito sucesso para todos os infantis nesse ano!

