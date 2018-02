TIMÃO 2018: EQUIPE JUVENIL

Depois de apresentarmos o mirim, petiz e infantil, hoje é a vez de destacar a equipe juvenil para a temporada 2018!

A categoria juvenil reúne atletas de 15 e 16 anos, e tem uma importância enorme por ser o grupo de transição do trabalho de base para o mais alto nível da natação corintiana: a equipe junior e senior.

No juvenil, além dos 6 treinos semanais, começam gradativamente os treinos duplos e há um incremento no trabalho de preparação física, já visando um aumento no rendimento dos nadadores, ainda que respeitando as características da faixa etária.

Além da participação nas competições estaduais e nacionais, um dos focos da equipe passa a ser a disputa por vagas em seleções paulistas e brasileiras. Integrar o time absoluto em competições como o Troféu Maria Lenk e o Troféu José Finkel também passam a ser um dos objetivos nessa idade.

Em 2018, a comissão técnica do juvenil será formada por:

Álvaro Taba

Caue Santos

Renan Soares

Marcel Ferreira

Alan Nagaoka (Nutricionista)

Dr. Roberto Bizaco (Médico)

Dra. Paula Benayon (Médica)

Técnicos parceiros Dudu e Luciana

Vamos com tudo juvenil!

Anúncios