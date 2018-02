TIMÃO 2018: EQUIPE JUNIOR E SENIOR

Fechando as apresentações do Timão para 2018, hoje é dia de destacar o grupo que participa das principais competições do calendário nacional e leva o nome do Corinthians pelo Brasil e pelo mundo: a equipe junior e senior!

Essa categoria reúne atletas a partir de 17 anos. A rotina de treinos envolve 9 treinos semanais, divididos nos períodos da manhã e da tarde, preparação física 3 vezes por semana, trabalhos físicos preventivos ao longo da semana e diversos cuidados relacionados à nutrição e à medicina, visando alcançar o maior rendimento possível nos treinos e competições.

Os principais eventos são o Campeonato Brasileiro Junior, do qual o Corinthians é atual tri-campeão e venceu 5 dos últimos 6 campeonatos, Troféu Maria Lenk, Troféu José Finkel e outras competições de grande relevância no cenário nacional.

Um dos grandes objetivos também é buscar vaga nas seleções brasileiras que disputam eventos como Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais, Jogos Olímpicos da Juventude, Campeonatos Mundiais Junior, Campeonatos Sul-Americanos, Jogos Pan-Americanos, entre outros.

Nessa temporada, o Corinthians conta com uma forte equipe de cerca de 50 atletas, que estão divididos em 4 grupos principais para atender as características de provas de cada atleta: nadadores de peito, nadadores de velocidade, nadadores de meio-fundo e nadadores de fundo.

A comissão técnica do junior e senior é formada por:

Paulo Augusto Prado

Danilo Lima

Lucas Fragoso (Maceió)

Marcel Ferreira

Thieli Monzani

Caio Caneda

Julyana Kury (Preparadora Física)

Alan Nagaoka (Nutricionista)

Dr. Roberto Bizaco (Médico)

Dra. Paula Benayon (Médica)

Sucesso a toda a equipe junior e senior, que é espelho para as categorias de base do Timão!

