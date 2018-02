NATAÇÃO DO CORINTHIANS PROPÕE CARTILHA ESTIMULANDO ÉTICA ENTRE OS TREINADORES

Com a chegada da temporada 2018 da natação, a comissão técnica do Corinthians está propondo uma inovação junto à FAP (Federação Aquática Paulista) e aos treinadores do estado de São Paulo.

Visando um bom relacionamento entre os profissionais, a natação do Corinthians propôs, durante reunião do Conselho Técnico da FAP, realizado na última quarta-feira (dia 31), uma cartilha com regras para transferência de atletas entre clubes, desde as categorias de base até o adulto.

Esse código de ética aborda temas como convites de treinadores a atletas, regras diferenciadas para categorias distintas e a responsabilidade dos pais de atletas em relação à maneira como as transferências são feitas.

A proposta ainda está em processo de finalização, e será ratificada pelo Conselho Técnico Estadual. No entanto, na reunião e nos dia seguintes, a reação dos treinadores foi bastante positiva, com inúmeras mensagens de apoio à proposta.

Esperamos dessa forma contribuir para a melhora da natação paulista num futuro bem próximo, além de fortalecer e valorizar a classe dos treinadores.

