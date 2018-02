TOCA AÍ! PLAYLIST DO CAUE

A playlist da semana é do técnico Caue! Tem Jack Johnson, O Rappa, Donavon e muito mais pra começar a semana curtindo um som de primeira…

1 – Deep Water – Landon McNamara

2 – You And Your Heart – Jack Johnson

3 – It Don’t Matter – Donavon Frankenreiter

4 – Teu Amor me Aproxima do Céu – Rodolfo Abrantes & O Muro de Pedra

5 – Baseado em Quê? – Salomão do Reggae

6 – O Que Sobrou do Céu – O Rappa

7 – Lovesong – The Cure

8 – Better Than This – Keane

9 – And She Was – Talking Heads

10 – Crazy Baldhead – Bob Marley & The Wailers

