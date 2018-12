NOVOS RECORDES INTERNOS!

Desde nossa última atualização na tabela de recordes internos, logo após o Finkel, cinco novas marcas foram quebradas.

No Torneio Regional do dia 27 de outubro, disputado no Parque São Jorge em piscina longa, a atleta Giovana Reis anotou 57.79 no 100 livre e superou a antiga marca para a categoria infantil 2, que pertencia a Sofia Rondel, com 57.99 no ano de 2016.

Na mesma competição, o atleta Gabriel Almeida, da categoria juvenil 2, fez 25.32 no 50 borboleta e quebrou recorde que já durava 6 anos. O tempo pertencia a Diego Stelzer, com 25.86.

Nesse último final de semana, foi disputado o Paulista Juvenil em Guaratinguetá, e três recordes foram superados.

O primeiro deles veio logo na quinta-feira, na 1ª etapa. O nadador Fernando Mariano, da categoria juvenil 2, fez 1:03.56 no 100 peito, e superou a marca de Lucca Paixão (1:04.24, em 2016).

No dia seguinte, dois atletas que haviam acabado de chegar de Natal, onde disputaram os Jogos Escolares, marcaram seus nomes na tabela de recordes do Corinthians, ambos na categoria juvenil 2.

No 100 borboleta, Thacyane Lima fez 1:02.10 e melhorou em 12 centésimos o antigo tempo da nadadora olímpica Natalia de Luccas, feito em 2012. Já Gabriel Almeida marcou 23.12 na abertura do revezamento 4×50 livre e superou, também por 12 centésimos, o recorde que pertencia a Gabriel Cardenes, de 2015.

Parabéns aos novos recordistas e seus treinadores, e que as próximas competições da temporada de verão tragam novos recordes para nossa equipe!

TABELA DE RECORDES INTERNOS ATUALIZADA

