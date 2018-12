ENZO KIHARA GARANTE VAGA PARA SUL-AMERICANO JUVENIL

Na última sexta-feira, dia 16 de novembro, foi disputada a etapa de Inema do Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas, com a prova de 10 km.

Mais uma vez buscando a inserção na modalidade, que trouxe a única medalha dos esportes aquáticos do Brasil nos Jogos Olímpicos de 2016 (bronze de Poliana Okimoto), o Corinthians participou da prova com 7 atletas, orientados pelo técnico Paulo Augusto Prado.

Entre os destaques, tivemos 3 atletas subindo ao pódio em suas categorias:

Enzo Kihara: prata na categoria júnior;

Julia Diogo: bronze na categoria júnior;

Guilherme Toledo: bronze na categoria sênior;

Na classificação geral por clubes, o Corinthians conquistou a terceira colocação da etapa de Inema, uma das mais tradicionais do calendário nacional.

A grande notícia veio com o resultado de Enzo Kihara, que com o vice-campeonato no júnior garantiu classificação para a prova de Maratona Aquática no próximo Campeonato Sul-Americano Juvenil, que será disputado no ano que vem, no Chile. Será a primeira vez que o clube terá representante na modalidade nesse evento.

Os atletas de piscina também disputarão vagas na seleção brasileiro que vai ao Sul-Americano, através das disputas dos campeonatos nacionais de categorias.

Parabéns Enzo e técnico Paulo Augusto pela conquista!

