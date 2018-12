CORINTHIANS É VICE-CAMPEÃO PAULISTA JUNIOR E SENIOR

Foi disputado entre os dias 23 e 25 de novembro, na piscina do Pinheiros, o Campeonato Paulista Junior e Senior de Verão. A equipe do Corinthians participou da competição com 50 atletas, sob a orientação dos técnicos Paulo Augusto Prado, Danilo Lima, Marcel Ferreira, Lucas Fragoso e da preparadora física Julyana Kury.

Ao longo dos 3 dias, nosso time conquistou 87 medalhas: 25 de ouro, 32 de prata e 30 de bronze.

Entre os recordes de campeonato superados no evento, alguns tiveram atletas do Corinthians em destaque:

200 medley junior 1 – Maria Eduarda Sumida – 2:16.83 (também recorde paulista)

200 costas junior 1 – Maria Eduarda Sumida – 2:17.77

400 medley sênior – Brandonn Almeida – 4:21.37

Revezamento 4×200 livre feminino – 8:31.50 (Julia Diogo, Natalia Behm, Maria Tirulli e Maria Eduarda Sumida)

200 peito junior 1 – Bruna Leme – 2:35.66

100 peito junior 1 – Bruna Leme – 1:12.27

400 livre junior 1 – Maria Eduarda Sumida – 4:23.31

Nas premiações individuais, mais dois destaques do Timão.

Maria Eduarda Sumida – Melhor índice técnico (200 medley) e atleta mais eficiente do junior 1

Bruce Almeida – Atleta mais eficiente do sênior

Além disso, 11 atletas subiram ao pódio em pelo menos 3 provas individuais:

