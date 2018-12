EQUIPE PARALÍMPICA DISPUTA CAMPEONATO BRASILEIRO

Foi disputado, no último final de semana, o Campeonato Brasileiro de Natação Paralímpica, no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

O evento contou com 13 equipes de vários estados do Brasil, e o Corinthians esteve presente com os atletas Camila Sayuri, Paula Velez, Matheus Babolin, Victor Serafim e Felipe Loureiro, orientados pelos técnicos Flávio Silva, Felipe Almeida e Beatriz.

Confira os resultados alcançados pela equipe:

100 metros livre masculino classe S14 Juvenil – 2° lugar Matheus Babolin e 3° Victor Serafim.

50 metros livre masculino classe S14 Juvenil – 2° lugar Victor Serafim e 3° Matheus Babolin

50 metros Costas masculino classe S14 Juvenil – 2° lugar Matheus Babolin e 3° Victor Serafim.

100 metros Borboleta feminino classe Down – 3° lugar Camila Sayuri

100 metros Costas feminino classe Down – 3° lugar Camila Sayuri

Parabéns a todos os atletas, pais e treinadores pelo belo trabalho esportivo e de inclusão!

