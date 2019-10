Nas últimas duas semanas, tivemos quatro recordes internos!

Na Copa España, em Santiago, no Chile, Victor Alcará igualou seu próprio recorde do 100 livre junior 2 em piscina curta, com 48.51.

Na Copa CBC, em Porto Alegre, três novos recordes: Samuel Carvalho superou as marcas no 100 e 200 peito infantil 1 (1:10.84 e 2:31.92) e Rafaela Sumida quebrou o recorde do 200 costas infantil 1 (2:24.49).

Parabéns aos atletas e seus treinadores!

TABELA DE RECORDES INTERNOS ATUALIZADA

